L'HEUREUX, Madeleine Michaud



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 février 2022, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Madeleine Michaud, fille de feu dame Alice Bérubé et de feu monsieur Joseph Georges Michaud, épouse de feu monsieur Léonce L'Heureux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Joanne. Elle était la sœur de : feu François-Joseph (Clémence Benoit), feu Mariette s.s.c.m., feu Marcel Michaud (Gisèle Bédard), feu Georges (Rita Perron), feu Gilbert (feu Georgette St-Onge) et Monique s.s.c.m.. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille L'Heureux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.et ses cendres seront déposées au mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. La famille désire remercier tout le personnel des Jardins du Haut St-Laurent ainsi que celui de la Résidence du Collège pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.