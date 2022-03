20 concerts à voir ce printemps

Le confinement hivernal étant derrière nous, il est maintenant possible d’aller voir des concerts « en présentiel ». Étant donné que les salles de spectacles n’ont plus à gérer les contraignantes mesures sanitaires, elles peuvent maintenant accueillir au maximum de leur capacité les artistes d’ici et d’ailleurs. Charlotte Cardin, Mika, Justin Bieber, Imagine Dragons, Avril Lavigne et Ariane Moffatt sont parmi les nombreux musiciens qui se produiront dans la belle province ce printemps. Voici notre sélection de 20 spectacles à surveiller.

Charlotte Cardin

Photo d'archives

C’est le festival Charlotte Cardin, ce printemps, au Québec, et preuve de son indéniable pouvoir d’attraction, tout est déjà vendu. Sur scène, la vedette pop livre la marchandise et ses fans adorent son album Phoenix. (CB)

★ Impérial Bell de Québec, vendredi soir et samedi, et du 18 au 21 mai. Aussi au MTelus de Montréal pour 13 soirs entre le 29 avril et le 26 juin.

Ariane Moffatt

Photo courtoisie, Maxim Paré Fortin

En plus des spectacles intimes qu’elle poursuit pour la tournée de son très bel album Incarnat, Ariane Moffatt proposera deux concerts spéciaux ce printemps : un avec l’OSQ et Martha Wainwright, en avril à Québec, et un en compagnie d’un ensemble de dix cordes, en juin à Montréal. (RGM)

★ Grand Théâtre de Québec (21 mars, 21-22 avril), Théâtre Maisonneuve de Montréal (11 juin).

Justin Bieber

Photo d'archives

C’est en juillet 2021 que l’Ontarien devait d’abord amener au Centre Bell son Justice World Tour. Après huit mois de report, le mari de Hailey Baldwin foulera enfin les planches de l’amphithéâtre montréalais. Le dernier passage du chanteur dans la métropole remonte au 16 mai 2016. (RGM)

★ Centre Bell de Montréal (29 mars).

Klô Pelgag

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Récipiendaire l’automne dernier de 13 Félix, sur 16 nominations, le dernier projet de l’auteure-compositrice, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, se promènera un peu partout cette année. Très imprévisible en concert, Klô Pelgag n’est jamais ennuyante. (RGM)

★ MTelus (28 avril) et plusieurs autres villes.

Mika

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Reconnue pour ses prestations super colorées, la sensation pop européenne viendra donner trois concerts au Québec le mois prochain. Le chanteur présentera sa tournée For The Rite of Spring, qu’il décrit comme « une célébration émotive et colorée du fait de tous nous retrouver ensemble à nouveau ». Klô Pelgag fera la première partie. (RGM)

★ Centre Vidéotron de Québec (7 avril), Centre Bell (9 avril), Théâtre du Palais municipal à Saguenay (11 avril)

Coucou Passe-Partout, le spectacle

Photo d'archives

Les poussinots et poussinettes ont dû être patients avant de pouvoir voir sur scène Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne. Après des mois de report, la tournée a finalement pu prendre son envol, il y a quelques semaines. Ce spectacle de 50 minutes comprend des jeux participatifs et les chansons populaires de l’émission préférée des tout-petits. (RGM)

★ Plusieurs villes à la grandeur du Québec à partir de dimanche.

Bruce Dickinson

Photo d'archives

La légende du heavy métal laisse les instruments dans la loge pour ce spectacle sous forme de conversations avec son public. Au menu, anecdotes, regard de Bruce sur notre monde et séance de questions-réponses. Les mordus d’Iron Maiden salivent. (CB)

★ Au MTelus (23 mars), Palais Montcalm de Québec (27 mars).

Alt-J et Portugal The Man

Photo courtoisie, WENN.com

Voilà un combo très intéressant que les amateurs d’indie rock ne voudront pas manquer. D’abord, les Anglais Alt-J sont les chouchous un peu partout sur leur passage, depuis leur acclamé premier album, An Awesome Wave, paru en 2012. Ensuite, Portugal The Man risque de faire danser joliment le public avec son méga-hit Feel It Still. (RGM)

★ Place Bell de Laval (15 avril).

Imagine Dragons

Photo Didier Debusschere

Deux soirs au Centre Bell, deux autres au Centre Vidéotron. Peu d’artistes internationaux peuvent en dire autant. Niveau popularité, les voilà au niveau de Metallica et Muse. (CB)

★ Centre Vidéotron (26 avril, 1er mai), Centre Bell (3-4 mai).

Avril Lavigne

Photo AFP

Un nouvel album fraîchement paru dans ses bagages, la reine canadienne du pop-punk du début du millénaire effectue son retour sur les grandes scènes du pays. Ses fans québécois auront deux (rares) occasions de la voir. (CB)

★ Centre Vidéotron (6 mai), Place Bell (7 mai).

Les Cowboys Fringants

Photo Martin Alarie

Tout juste rentré d’une série de concerts très courus en France, le groupe québécois le plus populaire pourra finalement aller chanter partout dans la province les chansons de son album Les Antipodes. (CB)

★ Centre Bell (2 avril), Grand Théâtre de Québec (16-17 avril) et Centre Vidéotron (30 avril), et plusieurs autres dates.

Jack White

Photo AFP

Comme s’il n’était pas déjà assez prolifique comme ça, le guitariste de Detroit a annoncé qu’il sortira deux albums solo cette année, Fear of the Dawn et Entering Heaven Alive. Ce sont donc de nouvelles compositions, mais aussi bien sûr ses vieux succès des White Stripes, que le rockeur viendra jouer au public lavallois dans moins d’un mois. (RGM)

★ Place Bell (16 avril).

Sting

Photo AFP

C’est pour présenter son plus récent album, The Bridge, que le célèbre artiste viendra nous voir en mai. Pour ce premier passage dans la métropole en cinq ans, l’Anglais de 70 ans se promènera assurément dans son imposant catalogue solo, sans oublier l’époque The Police. (RGM)

★ Centre Bell (5 mai).

Rufus Wainwright

Photo courtoisie, WENN.com

Le musicien a attendu près de huit ans avant de lancer un nouvel album de chansons originales, Unfollow the Rules, à l’été 2020. C’est en compagnie d’un trio de musiciens que Rufus a commencé sa nouvelle tournée, l’automne dernier. (RGM)

★ Palais Montcalm (20 mai), Salle Wilfrid-Pelletier (21 mai).

Lorde

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Après des passages remarqués à Osheaga, en 2014 et 2017, et au Festival d’été de Québec, l’année suivante, la Néo-Zélandaise de 25 ans revient nous visiter en salle, cette fois-ci. Et au lieu d’opter pour le Centre Bell, c’est dans le cadre plus intimiste de la Salle Wilfrid-Pelletier qu’elle viendra présenter les compositions de son plus récent album, Solar Power. (RGM)

★ Salle Wilfrid-Pelletier de Montréal (7 avril).

À voir aussi près de chez vous

Billy Talent et Rise Against

Centre Vidéotron (1er avril),

Place Bell (3 avril)

Judas Priest

Centre Vidéotron (10 avril),

Place Bell (11 avril)

Isabelle Boulay

Centre Vidéotron (16 avril)

Primus

Olympia de Montréal

(16 mai), Centre Vidéotron (17 mai)

Slipknot