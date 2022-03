ROY, Pauline



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 10 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Pauline Roy, épouse de feu monsieur Gilles Pineault. Elle était la fille de feu madame Alice Laflamme et de feu monsieur Paul-Émile Roy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Charles (son épouse Maria), son frère Yvan (Madeleine Morency), sa sœur Élisabeth (Normand Carrier), son frère feu Rodrigue (feu Diane Vachon), son beau-frère Laval Pineault (Lise Morin); ses belles-sœurs Solange et Danielle Pineault (Jean Simard) et son filleul Pierre-Laval Pineault; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du Cancer. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués.de 10 h à 11 h.