DORÉ, Yvette Fournier



À son domicile, le 23 février 2022, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédée subitement madame Yvette Fournier, épouse de feu monsieur Patrick-Eugène Doré, conjointe de monsieur Gilles Turgeon. Elle demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30.Madame Fournier laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Nathalie (Sébastien Belley), René et Simon (Caroline Morrissette); ses petits-enfants: feu Jean-Philippe, Maude (Joanie Paquin) et Mathieu Duguay (Alexandra Naud-Gariépy), Maxim et Josh Doré, Thomas, Arnaud et Éli Doré; ses arrière-petits-enfants: Milan et Sam Paquin, Léna Duguay; sa soeur Denise (Jean-Yves Bélanger). Elle était la belle-soeur de feu Guy-Paul Doré, feu Roland (Jeannine Douville), feu Aimé (Ghislaine Gingras), feu soeur Gertrude o.s.u, feu Rita (Marc Thibault), feu soeur Julienne s.f.a, feu Jean-Pierre (Louise Roquebrune), feu Rodrigue, Marc (Françoise Moisan), Antoinette, feu Gilberte (feu Gilles Bédard), feu Marthe (René Plamondon), Robert (Lucie Martel), Clément (Lise Frenette). Elle laisse également les membres de la famille Turgeon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org