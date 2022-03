ROY, Lise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lise Roy, survenu à Québec le 10 mars 2022, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu Georges Bilodeau, la fille de feu Gracia Hamel et de feu Albert Roy. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas Bilodeau (Gabrielle Nicol) et Mathieu Bilodeau (Xuan Phan); ses petits-enfants : Mathis, Nixon, William et Kaelon; ses sœurs : Marielle et Colette (feu Noël Perron, Yves Renaud); ses belles-sœurs : Céline Bilodeau (feu Jean Lemelin) et Denise Bilodeau (Glen Hodgson) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre plusieurs de ses proches décédés avant elle : ses frères et sœurs : Stella (feu Jean Perreault), Jean-Marie, Benoit (feu Lucille Drolet), Clovis, Gaston (feu Carmen Robert), Yolande (feu Roland Dufour), Robert (Anne Roussel), Jeannine, Liliane, Guy (feu Yvonne Rioux), Charlotte (feu Marcel Turgeon) et Huguette ainsi que ses beaux-frères : Jean-Marie Bilodeau (feu Aline Lavoie) et François Bilodeau. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du département de cardiologie du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des femmes de Québec (fondée par sa sœur Liliane Roy), téléphone : 418 522-0042. https://www.canadahelps.org/fr/dn/9702Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.