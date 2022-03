BRINDAMOUR, Pierre



Au CHUL de Québec, le 14 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Pierre Brindamour, conjoint de madame Lucie Frappier. Il était le fils de feu monsieur Adrien Brindamour et de feu madame Annette Côté. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifL'inhumation se fera le lundi 21 mars à 10h au cimetière Saint- Charles. Monsieur Brindamour laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Frappier; ses enfants: Christine et Philippe (Mai); ses petits-enfants: Daphnée Brindamour, Félix Morin, Noémie Calmes; ses frères et sœurs: Nicole (Clément), Jacques (Carmel), Marc (Lise), Lise, Céline (André), Jean (Danielle), Madeleine ainsi que leurs enfants et petits-enfants; les enfants de sa conjointe: François (Denise), Richard (Nathalie), Caroline (Ian) et leurs enfants: Marie-France, Florence, Estelle, Sarah, Lucas, Mélanie; ainsi que les membres de sa belle-famille, plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs Jacques, André, Lucette et Monique. Un remerciement spécial au personnel de la clinique de la douleur du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com