CAOUETTE, Pierre-André



Au CHU-Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2022, à l'âge de 78 ans est décédé sereinement entouré des siens, monsieur Pierre-André Caouette, conjoint de feu Nicole Couture, il était le fils de feu madame Antoinette Lecavalier et de feu monsieur Pierre Caouette. Il est allé rejoindre sa douce Nicole. Il demeurait à Québec.et vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein site web : www.rein.ca/québec. Il laisse dans le deuil ses filles de cœur: Monia (Stéphan Veillette), Isabelle (Luc Laberge); son fils de cœur feu Patrick et ses petits-enfants adorés: Félix-Antoine et Britany (Lukas Dion); la famille Couture qui était devenue sa famille, avec qui il a partagé 30 ans de merveilleux souvenirs et qui l'ont accueilli avec amour, ainsi que de nombreux ami(e)s et tout particulièrement Pierre Dubé, Terry Clark Dubé, Nicole Dubé et Marie-Andrée Jacques. La famille tient à remercier le Dre Valérie Gaudreault pour les bons soins prodigués.