MORNEAU, Laurette Sirois



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 février 2022, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Laurette Sirois, épouse de feu monsieur Fernand Morneau, fille de feu madame Blanche Malenfant et de feu monsieur Philippe Sirois. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Nicolas).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 11h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Fernande (feu Jocelyn Gasse), Suzanne (Rosaire Dubé), Jean-Pierre (Lisette Paquet), Jacinthe (Mario Guérin), Christian (feu Guylaine Lemieux, Nicole Pouliot) et Patrick (Nancy Martin); ses petits-enfants : Anik (Sonia Racine), Karine (Jean-François Poulin), feu Dominique, Jean-Philippe, Émilie (Francis Desjardins), Frédéric (Kiana Madhavi), Samuel (Jennyfer Bélanger), Sylvie-Anne, Jonathan, Raphaëlle, ainsi que ses arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : feu Marcel (feu Marie-Jeanne Grant), feu Jean-Pierre (prêtre), feu Marianne (sœur du Bon-Pasteur), Jean-Marie (Georgette Charrette), feu Richard (Georgette Santerre), Mariette (feu Charles Tremblay), Thérèse (Albert Ouellet) et Luc (Christiane DeBellefeuille) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morneau : feu Marie-Ange (feu Edmond Beaulieu), feu Yvonne (feu Jean-Marie Dumais), feu Paul (feu Antoinette Lessard), feu Auguste (Colette Pelletier) et feu Antonia (Maurice Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - Hôpital Laval pour la qualité des soins prodigués.