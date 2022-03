FORTIER, Cécile



La Maladie D'Alzheimer dont tu as été atteinte t'a volé tes dernières années, par contre l'amour que nous avons pour toi, rien ni personne ne te l'aura enlevé. Nous sommes unis pour te remercier d'avoir toujours donné sans compter. Maman tu auras été un modèle de courage et de résilience, et nous te gardons une place de choix dans nos cœurs.Au CHSLD de St-Flavien, le lundi 7 février 2022, est décédée Cécile Fortier à l'âge de 80 ans et 7 mois. Elle est allée rejoindre ses parents feu Donat Fortier et feu Alice Guérard ainsi que son petit frère feu Gérard. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Guylaine (Bruno Dubois), Christian (Suzie Boucher), Marie-Claude (Yves Mayrand) et Marlène (Étienne Trépanier); Ses neuf petits-enfants: Jérôme et Joanie Dubois, Sébastien, Frédéric, Stéphanie et Jolianne Côté, Mélodie et Mathieu Mayrand, Gabrielle Huot et leurs conjoints(es). Ses 13 arrière-petits-enfants et deux à venir. Le père de ses enfants Sauveur Côté (Lorraine Plante). Ses conjoints feu Hilaire Côté et feu André Dion ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Ses frères et sœurs et leurs conjoint(e)s: Françoise (Maurice Lessard), Benoît (Louisette Bergeron), Camille, Mariette, Lucienne (Léon Paquet), Blandine (Pierre Lavoie) et Fernande (Jean-Pierre Laliberté). Ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Côté, plusieurs neveux et nièces et ami(es). Son amie depuis l'enfance Lily Blanchet (Marc Provost). Merci à tout le personnel de santé qui lui ont prodigués de bons soins au cours des trois dernières années. Merci également à ceux et celles qui ont fait une différence dans sa vie, particulièrement sa sœur Blandine qui a été d'une aide précieuse tout au long de sa vie. La famille vous accueillera ausalon funérairele vendredi 18 mars 2022 de 19 h à 21 h et samedi à compter de 9 h.Compensé l'envoi de fleurs par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière -Appalaches, 730, avenue Taniata, local 110. Lévis, Québec, Canada, G6Z 2C5. https.//www.alzheimerchap.qc.ca