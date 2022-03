GERMAIN, Docteur Paul



À la maison Michel Sarrazin, le 10 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul Germain, époux de madame Pierrette Sanschagrin. Il était le fils de feu monsieur Alexandre Germain et de feu dame Annette Germain, il demeurait à Sainte-Foy. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Pierrette Sanschagrin; ses enfants : Serge, Sylvain (Isabelle Bussières) et Daniel (Stéphanie Mercier); ses petites-filles adorées : Aurélie, Florence, Élisabeth, Ann-Frédérique et Marie-Laurence; ses frères et ses sœurs : Thérèse (feu Sylvio Ricard), Carmelle (Jeannot Carrier), Jeannette (Guy Pelletier), Lise (Maurice Doyon); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Bernadette, Monique (feu Roland Poliquin), Pauline (feu Jean Godbout), Mercédès Gadoua, Francine Sanschagrin et Lisette Michaud ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, et autres parents et amis(es). Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé dans la mort : Jean-Marc Germain, Marcel Germain, Jean-Guy Germain, Irène Germain (Georges Goutzioulis), Marcel Sanschagrin (Bertha Thomassin), Gertrude Sanschagrin (François Fortier), Laurent Sanschagrin, Françoise Sanschagrin (Bertrand Morin), Jean-Pierre Sanschagrin et Paul-André Sanschagrin. La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 12h00.Monsieur Germain sera porté à son dernier repos au cimetière de Notre-Dame-de-L'Annonciation. La famille tient à remercier le personnel du centre cancérologie de Québec ainsi que le personnel de la maison Michel Sarrazin pour leur soutien, leur accompagnement et les bons soins prodigués à monsieur Germain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Québec G1T 1P5.