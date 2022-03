BOLDUC, Réal



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Réal Bolduc, fils de feu Napoléon Bolduc et de feu Yvonne Lemire. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Pierrette Beauchemin), Roger (Reine Nickner), Lyse (Serge Tremblay), Jean (Danielle Daviault), feu Serge (Linda Couture), Mario (Maryse Bédard), Marlyne (Michel Lévesque), Nancy, Brigitte (Régean Bégin), Lynda (Louis Buteau), Dany (Nancy Dubois) et Marcel; ses petits-enfants: Nadya Bolduc, feu Stéphanie Bolduc, Patrick Bolduc, Sylvain Tremblay, Jenny Bolduc, Mélissa Bolduc, Claudie Brûlé, Kassandra Bolduc, Vincent Bolduc, Audrey Bolduc, Kate Lévesque, Cindy Lévesque, Serge Lévesque, Priscilla McKennis, Jessy Martin, Bobby Buteau, Vicky Buteau, Andréanne Bolduc, Lyloup Bolduc, Elliot Bolduc et Leny-Madisson Bolduc; ses arrière-petits-enfants, ses frères: feu Yvon (feu Laurette Doyon) et Hervé (Huguette Dupont); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.