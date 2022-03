ROULEAU, Roger



À l'Hôpital régional de Rimouski le 7 mars 2022, est décédé à l'âge de 68 ans monsieur Roger Rouleau, demeurant à Rimouski, fils de feu monsieur Antonio Rouleau et de madame Irène Vignola. La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars à compter de 12 h, à laet l'inhumation aura lieu ultérieurement aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski.Il laisse dans le deuil sa mère madame Irène Vignola, ses frères et ses soeurs : Liette (Gratien Plante), Cécile (Gilles Pineault), Jacques (Charlotte Bérubé), Pierre (Denise Doiron), Maria (feu Paul Bélanger), Langis (Nicole Labonté) et Édith (Eddy Desjardins), sa grande amie Joëlle Deschênes, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Paul. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.maisonmarieelisabeth.ca. Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du CLSC, ainsi qu'à celui des départements de Cardiologie et d'Oncologie de l'Hôpital de Rimouski pour l'attention et les bons soins prodigués à notre cher Roger.Irène et la familleLa direction des funéraillesa été confiée à la :