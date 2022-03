ROY, Francine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Madame Francine Roy, survenu le 6 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle son conjoint Jean-Claude Roy, ses deux filles: Marie-Andrée (François Harel) et Caroline (Stéphane Lehouiller) ainsi que sa mère Yvette Thibault (feu Zéphirin Roy). Elle était la mamie de ses trois chatonnes adorées: Mya, Maléa et Kyra. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Christine (Mario Boutin), Marie-France (Guy Larochelle), Jasmin (Claude Dufresne), feu Serge (Lynda Labrecque, Richard Bazin), Daniel (Colette Martineau), Linda, André (Nancy Brousseau), Marie-Josée (Dominique Martel), ainsi que Sylvie Pichette, Claude Lessard. De la famille de son conjoint, elle était la belle-sœur de Juliette (feu Raymond Duchesneau), feu Maurice (Béatrice Gagnon), Armande (Benoit Ricard), Robert (Annette Noël), feu Raymond (Lyne Ricard), feu Roland (Claudette Deschênes), Pauline, Marcel (Micheline Matte), feu Denis (Diane Guillemette) ainsi que tous les autres qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil son filleul Jean-Sébastien Roy et sa filleule Jennifer Larochelle ainsi que ses oncles et tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis et amies dont particulièrement, sa gang de golf, les membres du Club Optimiste et les bénévoles du comité répondant de l'Escadron 921 des Cadets De L'Air de l'Ancienne-Lorette. Femme dévouée, généreuse et aimante, elle était le cœur, le soutien et l'équilibre de toute sa famille. Faisant preuve d'une grande joie de vivre et d'optimisme, elle ne baissait jamais les bras et apportait force et dynamisme à tous ceux et celles qui la côtoyaient. C'est pour lui rendre hommage, que nous garderons les yeux rivés vers l'avenir afin de la rendre fière de nous. La famille tient à remercier le Dre Geneviève Milot de l'hôpital de L'Enfant-Jésus. La famille recevra les condoléancesde 11 h à 13h30 auCeux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leurs dons à la Fondation des maladies du cœur et l'AVC du Canada: dons@coeuretavc.ca.