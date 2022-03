PARENT, Jacques



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 17 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Parent, fils de feu Achille Parent et de feu Elisabeth Bérubé. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son fils Martin Parent (René Parent). Il était le frère et le beau-frère de : feu Carmen (feu Jean Chayer), feu Ghislaine (feu Richard Bélanger), feu Gérard (Odette Lavoie), feu Noëlla, feu Roger, feu Marielle (Réjean Flamand), feu Jean-Louis, Raymond et Yvon. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines, particulièrement Félicienne Parent (Lucien Thériault). Ces derniers ont été d'une présence et un support exceptionnel au cours des dernières années. Il avait de nombreux amis qui vont également le regretter. Un merci particulier à tout le personnel de la Résidence St-François qui l'ont accompagné quotidiennement au cours des 16 dernières années. Veuillez remplacer les hommages floraux ou les offrandes de messes, simplement en faisant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec Qc, G1J 2G3, www.fondationcervo.com