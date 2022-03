PICARD, Yolande Auger



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 5 décembre 2021 à l'âge de 92 ans, est décédée madame Yolande Auger, épouse de feu monsieur Roger Picard. Elle était la fille de feu monsieur Jacques Auger et de feu madame Marie-Jeanne Gosselin. Elle demeurait au Lac Ontaritzi (Lac St-Joseph), comté de Portneuf, puis par la suite en pension à la Résidence Cardinal Vachon.Elle était la mère de feu Christian (Renée Périgny). Elle était la sœur de: feu Jacqueline (Jean-Marie Garneau), feu Jacques (Paulette Goulet), Jean, Maurice (Louisette Blouin) et François (Michelle Guérin). Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Suzanne Picard (feu Guy Blanchette) et Soeur Madeleine Picard, sa filleule et nièce, madame Denise Couture (Michel Bussières), fille de sa tante feu Françoise Gosselin (feu René Couture), de nombreux neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s et compagnes et compagnons de travail à la SAQ, ses amis de Trinidad et Tobago.