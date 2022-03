GAGNÉ, Michel



À son domicile, le 6 mars 2022, à l'âge de 71 ans, entouré des siens, est décédé monsieur Michel Gagné, époux de madame Noëlla Vallières. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François et Caroline (Michel Lépine); ainsi que ses petits-fils: Philippe et Arnaud. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu monsieur Roland Gagné et de feu madame Thérèse Labrecque. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jocelyne (André), Diane (feu Raymond), Simon, feu Sylvie (Conrad), Line (feu Jacques), Jean (Guylaine) et Karine (Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs: Conrad (feu Sylvie), feu Réjeanne, Ginette (André) et Pierre (Louise); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et amis(es). Un merci spécial au Docteur Michel Côté et à Pierre-Anne Dubé, infirmière, pour leur présence jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Bélanger.le 20 mars 2022 à compter de 11 h à 14 h.