SIMARD, Jean-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mars 2022 à l'âge de 83 ans, nous a quittés monsieur Jean-Paul Simard, époux de dame Louise Gravel. Il était le fils de feu monsieur Gérard Simard et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 19 mars 2022 de 12h30 à 13h45 auLes cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Nadine (Renald Gosselin), Julie (Marco Boulanger), Maxime (Isabelle Chabot); ses petits-enfants: Marc-Antoine et Camille Gosselin (David Jones), Gabriel Ferland et Émilie et Charles Simard; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Hermel (Lise Gagnon), Clément (Lise Langevin), Clovis, feu Raymond (Louise Gélineau), Monique (feu Denis Lefebvre), Jean-Yves (Christiane Gravel), Élisabeth (feu Fernand Cauchon), Serge, et il était le frère de feu Églantine (feu Denis Allaire), feu Léonard (feu Marguerite Arsenault), feu Gisèle (feu John Hatch) et feu Bernard: ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Gravel: Annette et Thérèse (Guy Tremblay). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier tout spécialement le docteur Marc Lalancette et le personnel du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que toute l'équipe de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et, son médecin la docteure Marie-Pierre Bédard pour le soutien apporté et la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Leucan, 550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1, leucan.qu.ca/fr/donner/