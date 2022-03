BROUSSEAU, Reine



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 19 février 2022, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Reine Brousseau, conjointe de feu Roger Lemieux, fille de feu madame Marie-Olympe Beaulieu et de feu monsieur Ernest Brousseau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps. Elle laisse dans le deuil son filleul Martin Brousseau; ses frères et sa sœur: Claude (Gisèle Drolet), Raynald (feu Géraldine Delaunois), Colette (feu Camille Desgagnés) et feu Jacques (Francine Lamothe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Jean-Marie (Charlotte Pelletier), Gérard (Marie-Jeanne Chabot), Roger (Irène Roberge), Jacques, Yvan, Jacqueline (Émilien Genest) et Denise. La famille tient à souligner le travail passionné du personnel du 5e étage de l'Hôpital St-François d'Assise, notamment Manon Royer et Manon Blanchet, ainsi que le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine, notamment Nancy, Émilie et Isabelle.