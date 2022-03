PARÉ, Yvan, Adj (ret) ARC



À son domicile, le 11 mars 2022, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé Adjudant (ret) Yvan Paré, époux de dame Francine Larochelle, fils de feu Robert Paré et de feu Agathe Routhier. Après une carrière de 25 ans dans l'Aviation Royale Canadienne durant laquelle il survola les quatre coins du globe, il prend maintenant son dernier envol au cours duquel il tendra la main pour effleurer le visage de Dieu. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nadya-Lyse, Yvan Junior (Stéphanie Giard) et Yohann (Nicole Reintsma); ses petits-enfants : Gabrielle, Izaak, Coralie et Yanick; son frère Gilles (Rita Gouin); ses sœurs : Céline (Michel Roy) et Evangéline Jacques (Joshua Larouche) ainsi que sa belle-sœur : Carole Larochelle. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. la direction a été confiée à laLa famille désire remercier Dre Mélanie Bédard et son équipe pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-De-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/