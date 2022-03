GRAVEL, Frédéric



À son domicile, le 26 décembre 2021, est décédé à l'âge de 49 ans, monsieur Frédéric Gravel, époux de madame Karine Martin. Il était le fils de monsieur Fernand Gravel et de madame Hélène Tremblay. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aule dimanche 20 mars 2022 de 13h à 15h. Il n'y aura aucune célébration.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants: Magalie Gravel et Dylan Gravel; ses beaux-parents: Adrien Martin et Françoise Caron; son beau-frère et sa belle-sœur: Danny Martin (Line Baillargeon); son filleul: Antoine Martin et son neveu: William Martin; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme de Québec: https://www.fondationautismequebec.org/donner ou la Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don via leur site internet. La famille tient à remercier la Dre Catherine Doyle, le service d'oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Ste-Foy, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.