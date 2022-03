BRETON, Yvon



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 16 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Breton, époux de madame Carmen Côté, fils de feu madame Agnès Brindamour et de feu monsieur René Breton. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Loretteville à une date ultérieure. Outre son épouse madame Carmen Côté, il laisse dans le deuil sa fille: Lise (Alain Prince); ses frères et soeurs: feu Rita (feu Gilbert Ouellet), Pierrette (feu Charles-Auguste Beaumont), feu Paul-René (Gaétanne Lamontagne), Christiane (feu Jean-Guy Lemieux), Nicole et Jean-Guy; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Côté: feu Rolande (feu Robert Chassé), feu Marie-Paule, feu Monette, feu Lionel (feu Gemma Lajoie), feu Jacques (feu Monique St-Pierre), Camilienne (feu Gérard Talbot); ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Breton et Côté. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tous les employés du 2e étage pour les bons soins que vous lui avez donnés.