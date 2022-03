NICKNER, Germaine



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 12 mars 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Germaine Nickner, fille de feu dame Antonia Bilodeau et feu monsieur Joseph Nickner. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.suivi de la mise en crypte.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Johanne St-Pierre) et Vicky (Brigitte Gagnon); le père de ses enfants : Claude Jobin; ses petits-enfants : Jennifer Jobin (Philippe Lévesque), Olivier Marcoux et Vanessa Jobin (Philippe Maheux); ses arrière-petits-enfants : Arthur, Jules, Victoria et Laura ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement la Dre Perreault ainsi que le personnel du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075.