THERRIEN, Apolline



À l'Hôpital de St-François d'Assise, le 15 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Apolline Therrien, épouse de feu Robert Philias (alias Albert) Lachance ainsi que son conjoint des dernières années monsieur Léonce Hovington. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Therrien et de feu Albertine Couture. Elle demeurait à Val-Bélair.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Lise Roussel), Johanne (feu Josée Mainguy), Jocelyne (Claude Néron) et Jocelyn; ses frères et soeurs: Simone (Claude Sévigny), Alphonse (feu Claudette Boulay), Georges (Denise Desjardins), Germaine (Donald St-Cyr); elle est partie rejoindre ses frères et soeurs: Irène (feu Fabien Dufresne), Philippe (feu Rose Lapointe), Lucienne (feu Fernand Simoneau), Yvonne (feu Edmond Boilly), Léo (feu Thérèse Plourde), Rolland (feu Thérèse Robertson), Alice et Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Nous remercions son amie Jeannine pour tous les petits services rendus ainsi que sa soeur Germaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Gilles Kègle, 380, Rue du Pont (Québec) G1K 6M7, fondation@gilleskegle.org