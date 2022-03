BISSONNETTE, Robert



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 19 février 2022, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé M. Robert Bissonnette, époux de feu Simone Laroche. Il demeurait à Saint-Flavien. Il était le fils de feu Allyre Bissonnette et feu Léa Vermette. Il est allé rejoindre ou laisse dans le deuil ses frères et sœurs, feu Donat-Paul (feu Florence Dubois), feu sœur Gilberte o.b., feu frère Jean-Marc c.f.s., feu Rollande (feu Gérard Legendre), feu abbé Roland, feu Gérard (Mariette Poulin), feu sœur Gisèle s.j.s.v., Claire (feu Roland Riel), sœur Brigitte o.s.b., abbé Camille m.s.a., feu Émile (Lisette Langlois). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche, Gabriel (Louisette Côté), feu Denise, Hélène, Jean-Paul (feu Lina Montminy) (Gervaise Ferland), feu Aline, Martin (Denyse Bédard), sœur Yolande m.i.c., Léon (Réjeanne Hébert), Monique (Côme Rousseau), Céline (Paul-André Gingras), Jeanne-d'Arc (feu Yvon Côté) (André Noël), Ida (Denis Ferland), feu Clément, Bruno (Raymonde Bergeron), Gilbert, Pierre (Danielle Sylvain), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie la Dre Louise Beaudry du CLSC, de même que le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD de Saint-Flavien pour leurs soins attentionnés. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet : www.cancer.ca.