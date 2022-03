ARSENEAU, Léonard



À son domicile, le 7 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Léonard Arseneau, fils de feu Raphaël Arseneau et de feu Elvina Boucher. Il demeurait à lÎle d'Orléans.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Félix-Antoine et Catherine; la mère de ses enfants Myriam Potvin; ses frères et ses sœurs : feu Normand (Margaret Goguen (Normand Gaudet)), Leo Paul (Patricia Walker), Louis (Wendy Ingersoll), Jean-Guy, Robert (Francine Losier), feu Gisèle (feu Stan Baird), Rochelle (Peter Morris) et Jackie (feu Gary Atchison), ainsi de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier ses fidèles amis, Basile Javeau et Jean Langlois, qui l'ont accompagné dans les dernières étapes de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association bénévole de l'Île d'Oléans, 1367, chemin Royal, bureau 202, Saint-Pierre Qc, G0A 4E0, tél. : 418 828-1586, www.abiorleans.ca