HARVEY, Marcelline Tremblay



Au CHSLD Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 3 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marcelline Tremblay, épouse de monsieur Léonce Harvey et fille de feu monsieur Théodule Tremblay et de feu madame Diana Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 12h.Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Léonce Harvey, ses enfants: Nathalie (Éric Madore), Marie-Claude (Jean Lefebvre), Sophie (Patrick Fauchon); ses petits-enfants: Gabrielle, Thomas, Claire, Émile, Rémi, Olivier, Maxime; son arrière-petit-fils Charles; ses frères et sœurs du premier lit tous décédés: Éliane, Marie-Anna, Léopold, Rose-Aimée, Noëlla, Marie-Joseph, Cécile, Gérard et Lucien; ses frères et sœurs du deuxième lit : Marina (Guy Leblanc), Claude (Diane Blackburn), Lise (Claude Dionne), feu Denis (Danielle Garneau); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Lucie, feu Éliane, feu Cécile, feu Rose-Emma, Henri-Noël (feu Solange Lamy), feu Gracia, feu Gabrielle, feu Maire, feu Michelle, Marie-Paule, Véronique (Paul Lalancette), Rosaire (Rachèle Girard), Robert (Andrée Dufour). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut-St-Laurent pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.