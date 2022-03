BOULANGER, Maurice



Au CHSLD de Montmagny, le 13 mars 2022, à l'âge de 87 ans est décédé M. Maurice Boulanger, époux de feu dame Jeanne Lévesque. Il demeurait à Montmagny. M. Boulanger a été propriétaire de la Résidence funéraire Boulanger. La famille recevra les condoléance à lale dimanche 20 mars de 14h à 16h30 et lundi à compter de 9h. Veuillez prendre note que le salon ne sera pas ouvert dimanche en soirée.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Paule (André Jutras), Alain (France Fortin). Il était le grand-père de: feu Jade Boulanger Pelletier, Léa-Maude Boulanger (Olivier Fortin), Laurie Boulanger (Jérôme Minville); l'arrière-grand-père d'Ophélie Fortin; le frère de: feu Colette, feu Claire (feu Marcel Blais), feu Antoine (Diane Bernier), feu Clément. De la famille Lévesque, le beau-frère de: feu Jean-Marc (Nicole Dassylva), Françoise (Philippe Paré). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel du CHSLD de Montmagny, plus particulièrement celui du 3è étage, ainsi que le Dr Marc-Yves Bergeron, pour leur dévouement, leurs soins professionnels et tout le travail remarquable fait auprès des résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON