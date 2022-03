BOUTIN, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 février 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Pauline Boutin, fille de feu Eugène Boutin et de feu Rose-Aimée Vallières. Elle demeurait à Lévis, autrefois d'Armagh.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric Boutin-Boivin et Marie-Ève Boutin-Boivin (Simon Gour et leurs enfants Ivy et Raphaël Gour) ainsi que le père de ses enfants Donald Boivin. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Claudette (feu Jean-Guy Leblond), Rénald (Solange Noël), Marlène (Lucien Gagnon), Martine et Sylvie (Nelson Rousseau); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Lévis et tout particulièrement Diane et Sophie ainsi que le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire :