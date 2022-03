GINGRAS, Marc



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 janvier 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Marc Gingras, fils de feu madame Ghislaine Rousseau et de monsieur Jean-Marie Gingras (Ghislaine Vaillancourt). Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Denis (Carole Gagné), Daniel, Alain (Francine Giguère) et Louise (André Jolin); ses nièces : Audrey Anne Gingras (Pierre De Liège), Marie-Pier Giguère Gingras (Nicolas Viel), Roxanne Giguère Gingras (Alex Labrie), Karine Jolin et Marie-Claude Jolin (Mathieu Dubé), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis spécialement Denis Giguère et Denis Rousseau. La famille tient à remercier le personnel de l'Îlot Benoit XV qui a pris soin de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.