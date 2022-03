POIRIER, Yvon



À Québec, le 9 février 2022, est décédé Monsieur Yvon Poirier l'âge de 76 ans. Il était l'époux bien-aimé de madame Micheline Pacaud. Il était le fils de feu monsieur Falconio Poirier et de feu madame Yvette Drolet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Benoît Lachance); son petit-fils Raphaël; ses sœurs : Diane (Marc Gagnon), Micheline (André Tremblay), Solange et feu Gilles (Nicole Nadeau); sa belle-sœur Nicole Pacaud (feu Gilles Duval), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille aimerait remercier le personnel de la section 550 de l'hôpital Général de Québec pour les excellents soins et bienveillance. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h auVos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Cervo pour la recherche sur la maladie D'Alzheimer.