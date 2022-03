PLOURDE, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Roland Plourde, fils de monsieur Normand Plourde et de madame Huguette Beaulieu. Il demeurait à Lévis. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Anne St-Jean) et Katy (Marc-André Cloutier); Jacinthe Harpin (mère de ses enfants); sa petite-fille Mélika; son frère Richard (Sylvie Denis); ses neveux Maxime et Mathieu (Vanessa Goudreault); ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un MERCI! spécial au personnel soignant de l'Unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme. Au personnel du CRIC Chaudière Appalaches, MERCI! à chacun(e) d'entre vous qui avez soigné et accompagné mon fils Roland durant les 8 mois de son cancer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en privé.