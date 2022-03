ALLEN, Jeannine Beaudoin



Entourée de sa famille, le 22 janvier 2022, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée à la Résidence Les Marronniers de Lévis, madame Jeannine Beaudoin, épouse de feu monsieur Hervé Allen. Originaire de Saint-Isidore, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Germain Roy), Geneviève (Claude Lacasse), Paule (Jocelyn Lacasse) et Bernard; ses petits-enfants: Nadine, Vincent, Marie-Maude, Audrey, Marc-Olivier, Amélie, Alexandra, Pascal, Myriam, Marc-Antoine et Sarah; ses 16 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Colette (feu Bertrand Bédard), feu Omer (feu Thérèse Gilbert), Mariette, feu Sylvette (feu Raymond Laflèche), Michèle (feu Gérard Fortin), feu Rollande (feu Rudolf Hasik), Andrée (feu Yvon Chartrand), feu Eugène (Marthe Grenier), feu Claire (feu Roger Chabot), feu Roger (Nicole Lessard), Marthe (feu Karl Steyringer), Marcelle (feu Normand Dubois) et Laurent (Zita Gauthier). Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Allen et Couture, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial est adressé à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Lévis et au personnel de la Résidence Les Marronniers de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 9 h.