DESLAURIERS GAGNON, Françoise



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 26 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Françoise Deslauriers, épouse de feu monsieur Serge Gagnon Bijoutier, fille de feu madame Marie-Anne Ferland et de feu monsieur Adélard Deslauriers. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Albany), Richard (Claire, feu Jocelyne), Marc (Manon) et Louis (Brigitte); ses petits-enfants : Julie, Philippe, Catherine (Dominic), Dominic (Andréane), Benoit (Cynthia), Guillaume (Vicky), Geneviève (Louis-Joseph), Mathieu, Stéphanie et Marie-Ève; ses arrière-petits-enfants : Rose, Maude, Anabelle, Elisanne, Samuel, Charles-Alexandre, Antoine, Émilie, William, Noémie, Lyvia, Eliot, Rosalie et Charlie. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Violette (feu Marcel) et du côté Gagnon, ses belles-sœurs: Micheline (feu Guy), Suzanne, Claudette (Jean-Guy), Nicole (Jacques), Hélène (son beau-frère feu Claude) et Raymonde (son beau-frère feu Pierre) ainsi que sa belle-soeur Gisele (feu Jacques) ; sans oublier ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Elle est aussi allée rejoindre ses frères: Léopold (Germaine), Henri (Adrienne), René (Madeleine) et Marcel et ses sœurs: Irène (Berchmans), Yvette (André), Gracia (Jean) et Jeanne-D'Arc (Paul). Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation L'Arche L'Étoile; téléphone : 418 527-8839, courriel : larcheletoile@videotron.ca, site internet : www.arche-quebec.ca. ou la fondation du CHU de Québec, Hôpital Saint-Sacrement. Téléphone : 418 525-4385. Site Web : www.fondationduchudequebec.org.