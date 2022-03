ARSENEAULT, Gérard



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 20 février 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Arseneault, époux de dame Yvette Bossé, fils de feu Jean Arsenault et de feu Lucie Porlier. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yvette; sa fille et ses fils : Nicole (Michel Guérin), Louis, Michel et André; ses petits-enfants : Vanessa, Roxanne, Naomie, Amanda et Vincent; ses arrière-petits-fils : Zacharie et Antoine; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces des familles Arseneault et Bossé, ainsi que ses cousins et cousines des familles Poirier et Bossé. Il laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s, qu'il a connus au fil des années en œuvrant longtemps dans le domaine des pâtes et Papiers. L'ont précédé dans la mort : Hector (Mildred), Arthur (Eva), Percy (Thelma), Jean Marie (Loraine), Paul (Lorena), Hectorine (Mel), Augustine (Emery, en 2 ièmes noces et Rupert), Jacqueline (Philippe), Evelyne et Léa (Roger). Gérard était Acadien de cœur, Québécois d'adoption et fier Canadien. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les soins extraordinaires qu'il a reçus durant ce séjour au 4e étage, des gens de cœur ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Proche aidance Québec, 3958, rue Dandurand, Montréal Qc, H1X 1P7, 514-524-1959, www.lappui.org ou à la Société Alzheimer de Québec : 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com