PROULX, Jeannine Gaudreau



Tout en douceur, au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 27 février 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, nous a quittés, madame Jeannine Gaudreau, épouse de feu monsieur Willie Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Gaudreau et de feu dame Rose-Anna Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Guy (Lucia Moreau), feu Denise (feu Albert Deladurantaye), Claude (feu Thérèse Montminy), Huguette (Roger Coulombe), Monique (Fernand Labrecque), feu Ginette (André Aubé). Elle est allée rejoindre les membres de la famille Proulx: ses beaux-parents: Edmond Proulx et Ermine Mercier; ses beaux-frères et belles-sœurs: Maurice (Lucienne Pouliot), Lucien (Catherine Pelletier), Marie-Blanche (Léon Gaumond), Monique (Charles Tardif), Laurent (Anita Robin), Irène, Rita (Henri-Louis Simoneau); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine du Lotus de St-Eugène ainsi que celui du Centre d'Hébergement de Cap-St-Ignace, pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à l'Association d'Alzheimer Chaudière Appalaches; https://www.alzheimerchap.qc.ca/La direction des funérailles a été confiée à la