BONENFANT, Michel



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Bonenfant, époux de madame Andrée Lefrançois. Il était le fils de feu monsieur Lucien Bonenfant et de feu madame Yvonne Girard. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifLa mise en niche suivra au columbarium Wilbrod-Robert. Monsieur Bonenfant laisse dans le deuil son épouse madame Andrée Lefrançois; ses enfants: Natalie (Denis Castonguay) et Marc (Mélanie Delisle); ses petits-enfants: Christophe, Pénélope, Alexandra et Allison; ses belles-sœurs de la famille Lefrançois: Jacqueline, Fernande, Charlotte et Jocelyne (Maurice Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs: Monique et Germaine. Un remerciement spécial au Dr Maurice Lavoie pour sa grande écoute, son dévouement et les bons soins prodigués.