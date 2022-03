LACHANCE, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de sa famille proche, le 1er mars 2022, est décédé M. Pierre Lachance, conjoint de Mme Lyse Proulx. Il était le fils de feu Suzanne Garneau et de feu Georges- Eugène Lachance. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances aude 13h à 16h.et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-De-Belmont. Outre sa compagne de vie, il laisse dans le deuil ses enfants: Simon-Pierre et Marie-Alexandra (Antoine Thériault); son précieux petit-fils Tristan; ses sœurs: Lucie et Odette; sa belle-mère: Noëlla Dubé; ses beaux-frères de la famille Proulx: Guy (Manon Fortier) et Carol (Shirley Kuzminski); ses nièces: Sonia Cates (Fabrizio Pennetta), Julie Cates (Michael Parks), Audrey-Ann Proulx (Tom Parent), Véronique Proulx (Mathieu Tremblay) et Carolyne Proulx (Vincent Doré); sa tante Georgette Lachance-Garneau; ses cousins et cousines des familles Garneau, Lachance et Lemay, la grande famille des Sélects, la belle gang de la pêche et plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus au https://fondationenfantjesus.ca/formulaire-de-don/ ou à LEUCAN au https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/. Vous pouvez offrir vos condoléances sur notre site : www.dignitequebec.com.