DOYON, Mélissa



Elle est décédée entourée de ses proches le jeudi 27 janvier 2022 à l'âge de 37 ans à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle manquera beaucoup à sa mère Ginette Bédard, son père Richard Doyon (Marielle Tellier) ainsi qu'à sa sœur Marie-Claude Doyon (André Gauthier).Elle laisse dans le deuil son amoureux et dévoué mari Samuel Potvin ainsi que ses beaux-parents monsieur Michel Potvin et madame Claudette Thibault; son beau-frère Jonathan Potvin (Audrey Deschênes-Béland); ses nièces : Lily Potvin, Émily Martel, Lylia Gauthier et Éloïse Gauthier; ses tantes, oncles ainsi que ses cousins et cousines. Un merci tout spécial à ses humbles et fidèles amies qui ont été là depuis de nombreuses années et qui ont accompagné Mélissa lors de son dernier voyage : Sandra Miousse (Patrick Francoeur) Marie-Pier St-Amant (Jimmy Plante) et Karine Beaupré (André Lachance). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour les soins donnés à Mélissa, vous remercier le plus chaleureusement possible pour les qualités professionnelles et particulièrement les qualités humaines que vous avez montrées auprès de Mélissa lors de son hospitalisation. C'est au cours des derniers moments passés auprès d'elle que nous avons pu mesurer à quel point vous tous, équipe médicale, paramédicale et administrative, vous étiez si présents et si attentifs à la personne humaine, sachant à tout moment écouter, rassurer, accompagner, même dans les moments les plus difficiles. La famille tient également à remercier son infirmière madame Karine Rancourt ainsi que toute l'équipe de transplantation pulmonaire du CHUM. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous, votre soutien et votre écoute! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Vivre avec la fibrose kystique, 629 rue Prince-Arthur Ouest, Montréal (QC) H2X 1T9, téléphone : 514 288-3157.https://vivreaveclafibrosekystique.com/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.