LECLERC, Magella



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Magella Leclerc, époux de madame Rollande Tremblay, fils de feu monsieur Philippe Leclerc et de feu madame Marie-Anna Paradis. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Marc Rivière), Serge (Gaël Vidricaire) et Patrice (Lucie Jaubert); ses petits-enfants: Philippe, Alexia, Cendres, Arnaud, Martin, Antoine et Émile; ses frères et sœurs: Marguerite (feu Jacques Dumont), Georges (Thérèse Bouchard), Raymonde (Gervais Landry) et Jean-Louis (Dolorès Morneau); son beau-frère Gérald Tremblay. Il était le beau-frère de feu Roland, feu Irène (Clermont Harvey) et feu Yvon. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Jean-François Larouche et l'infirmière pivot Carole Morency du service d'hématologie-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le Dr Christophe Hamel et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec à l'attention du service d'hématologie-oncologie. La famille vous accueillera auà compter de 13h.