BEAULÉ, Jean-Jacques



Le 4 mars 2022, le ciel est éclairé d'une nouvelle étoile, celle de monsieur Jean-Jacques Beaulé, époux de dame Marie-France Boucher. Il était le fils de feu dame Simone Vaillancourt et feu Raymond Beaulé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Ses cendres iront reposées au cimetière Jardins Québec à une date ultérieure.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "captation des rituels" situé sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-France; ses enfants: Maryse et Patrick; ses petits-enfants: Elianne et Janelle; ses frères et sœurs: feu Paul-André (Claire Bernier), Lise (feu Robert Bédard), feu Bernard (feu Céline Martel), feu Robert (Francine Gugy) et Marielle (feu Laval Bordeleau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Yves Boucher (Suzanne Paquin), Monique Boucher, feu Lisette Boucher (Wellie Levasseur) et Anne Bordeleau (Serge Verret); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC Québec Nord, de la coopérative de solidarité service à domicile et celui des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.