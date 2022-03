LAGANIÈRE, Carmelle



Au Centre d'hébergement St-Antoine, Québec, le 17 février 2022, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Carmelle Laganière, épouse de feu monsieur Martial Lépine. Elle était la fille de feu monsieur Abraham Laganière et de feu madame Laura Paquin. Elle demeurait à Québec et était native de Saint- Casimir.Madame Laganière laisse dans le deuil ses filles: Diane et Nicole (Jean-Pierre Morneau); ses petits-enfants: Marie-Claude Landry (François Béland) et Mathieu Morneau (Maëlie Gélinas); ses arrière-petits-enfants: Justine, Émilie et Oliver Béland. Elle est allée rejoindre tous ceux qu'elle aimait. La famille remercie très sincèrement le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine, tout particulièrement, ceux œuvrant au 1er étage. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués avec respect et gentillesse à l'égard de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec, QC, G1S 3G3 / Tél. 418-527-4294. www.societealzheimerdequebec.com