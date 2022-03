VÉZINA PRÉMONT, Laure-Anna



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Laure-Anna Vézina Prémont. Elle était la fille de feu madame Yvonne Vaillancourt et de feu monsieur Wilfrid Vézina et épouse de monsieur Jean-Claude Prémont. Elle demeurait à Sainte-Famille-Île-d 'Orléans. Outre son époux, madame Vézina laisse dans le deuil; ses enfants: Francine (Christian Caty), Maryse (Luc Charlebois), Jean (Caroline Turgeon) et Éric (Hélène Létourneau); ses petits-enfants: Sébastien, Amélie, Marie-Noëlle, Roxanne, Frédéric, Samuel et Marianne; ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Olivier, Théo et Alexis; ses frères et sœurs: Cécile, Noëlla, Madeleine, Armand (Thérèse Ladouceur)Lucien, Azarias (Denise Gingras), Fernande (Raymond Chrétien) et Réal (Suzanne Grenier); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Prémont: Ludovic, Germain, Céline (Roger Giguère) et Élise (Jean-Victor Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis àle vendredi 18 mars 2022 de 18h30 à 21h. La famille recevra également les condoléancesde 9h30 à 10h30 enLes cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Famille ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636, des formulaires seront disponibles sur place.