GUILLOT, Micheline

À l'Hôpital Jeffery Hale, le 10 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Micheline Guillot. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Dufresne et de feu monsieur Lucien Guillot. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10hL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Thérèse. Madame laisse dans le deuil: ses frères et sœurs: Isidore (Pierrette Boucher), Jacques (Nicole Howe), Lise (Michel Ferland); ses neveux et nièces: Daniel, Serge, Valérie, Audrey et Constantin Guillot; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CIUSSS de la Capitale Nationale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation des amis de Jeffery Hale, 1270, ch. Ste-Foy, suite 2109, Québec G1S 2M4, https://amisdujhsb.ca/donner/. La direction des funérailles a été confiée à la maison :