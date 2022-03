OUELLET, Guylaine



À son domicile, paisiblement entouré de l'amour de son époux et de ses proches, le 1er mars 2022, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Guylaine Ouellet, épouse de monsieur Dany Gamache, fille de madame Lucie Bélanger et de feu monsieur Laurent Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Lucie et son époux Dany; ses sœurs et son frère : Henriette (Réjean Talbot), Céline, Patrice (Manon Gagnon), Manon (Michel Dumont) et Diane (François Garant) ; sa belle-mère Denise Albert; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel Gamache (Sylvie Morel), Claude Gamache, Guy Gamache, Dave Albert (Kelly Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.