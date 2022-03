HIGGINS, Roger



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Roger Higgins. Il était le fils de feu madame Pauline Boucher et de feu monsieur Armand Higgins et l'époux de madame Anne-Marie Moreau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Danny (Nathalie Fortier) et Carl (Frédéric Brassard); ses petits-enfants: Stéphanie (François Godon) et Émilie (Vincent Bélisle), Thomas-William (Cassandra Roy), Mathis Édouard (Ivy Acker) et Florence, ainsi que leur mère Geneviève Decaens; ses frères et sœurs: Jacques (Régine Paquet), feu Armand (Colette Nadeau), Colette (Jean Larrivée), feu Jean-Paul, Nicole (Gilles Gobeil), Francine, Louis (Ghislaine Harton), Henri, Claire (André Noël), Marielle (Michel Tardif) et Hélène (Jacques Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moreau: Gilles (Fleur-Ange Morin), Gérard (Gisèle Pelletier), feu Émilienne (Marcel Hamel), Monique (Jacques Roy); ses filleules; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis àLes cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel du département de pneumologie de l'I.U.C.P.Q. et le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans, pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: www.pq.poumon.ca, Téléphone: 1-800-295-8111. Des formulaires seront disponibles sur place.