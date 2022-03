GUIMOND, Henri



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 février 2022, à l'approche de ses 83 ans, entouré de l'amour des siens est décédé monsieur Henri Guimond, époux de madame Pierrette Duchesneau, demeurant à Montmagny et autrefois à L'Islet (Sur-Mer). Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, il était le fils de feu dame Simonne Caron et de feu monsieur Joseph Guimond. Outre son épouse Pierrette, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Julie Fournier), Marie-France (Martin Caron), Renaud, Marie-Josée (Benoit Lévesque) et Jérôme (Catherine Dubé); ses petits-enfants: Médéric, Samuel, Loïc et feu Mia; Maxime et Roxanne; Alexis, Antoine et Catherine; Gabrielle; Laurianne, Annabelle et Florence ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Océanne, Olivia, Lyana, Théodore, Lucas, Émie et Louis. Il était le frère de: feu Martin (Lise Mercier), feu Gabriel (Laurette Cloutier), Laurette (Conrad Lord), feu Jean-Yves (Huguette Normand - Réal Gagnon), feu Monique (feu Léofred Moreau) et feu Jacques (Mariette Berthou - Gilbert Boucher), Huguette (Nicolas Bernier); de la famille Duchesneau: feu Alfred (feu Marie-Thérèse Goupil), feu Conrad (feu Georgette Langlois), feu Fernand (feu Germaine Chouinard), feu Guy (Marie-Ange Lamarre), Jeannine (feu Roger Bernier), Yvon, André (Ginette St-Pierre) et Pauline (feu Raymond Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Luc Dallaire, au Dr Jérôme Carrier et au personnel des soins gériatriques de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement, leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.