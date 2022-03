PICARD, André



Dans le rang St-Achillée Ouest à Château-Richer, le 22 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé accidentellement monsieur André Picard, époux de dame Lise Gagnon, fils de feu Jean-Régis Picard et de feu dame Léonie Bourdages. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise, ses 3 enfants: Gaétan (Marie-Josée Vigneau), Sylvain et Annick (Martin Paré); ses 3 petits-enfants qu'il aimait tant: Antoine Paré, Marilie Picard et Sophie Paré; ses frères et sa sœur: Étienne (feu Yolande Renaud), Paul-Émile (Juliette Lessard), Jeanne-Éva (feu Gilles Martin), Patrice (feu Brigitte Gravel) et Fernando (Christiane Boies); ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami (e)s.La famille tient à remercier tous ceux qui ont été présents le jour de l'accident ainsi que les jours suivants pour leur soutien que ce ne soit en personne, par messages ou par téléphone.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie soit de 13h à 14h. La direction des funérailles a été confiée à la