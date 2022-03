MARTINEAU, Réal



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 13 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Réal Martineau, époux de madame France Simard. Il était le fils de feu M. Louis Martineau et de feu dame Simone Blais. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative dule vendredi 18 mars 2022, de 19h à 21h et le samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France, ses enfants: Caroline (Remy Couillard), Geneviève (Simon Fleury), Bernard (Marilou Proulx); ses petits-enfants: Ann-Marie (Marc-André Duchesneau), Charles (Estelle Gaudreau), Louis (Marilou Leclair-Albert), Marie-Ange, Laurence (Louis Goulet), Édouard (Amélie Pelchat), Béatrice (Olivier Coulombe); ses frères et sœurs: Simone (Wellie Garant), feu Prudent (Suzanne St-Pierre), feu Jérôme (feu Claudine Naud), feu Monique (Réal Blais), Colette (Auguste Boulet), Céline, Louise (feu Clermont Lecompte), feu Diane (Raynald Renaud); son beau-frère: Réjean Simard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Mario Gaudreau et Dre Annie Mercier pour leur soutien depuis de nombreuses années, ainsi que le personnel soignant et bénévole de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement et leurs bons soins. Un merci tout spécial au Dre Michèle Boulanger qui a été d'une aide précieuse pour son soutien lors des derniers instants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la