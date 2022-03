RIVARD, Emile



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 9 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Emile Rivard, époux de feu madame Angélique Cauchon. Il demeurait à Saint-Casimir.Il a étéMonsieur Rivard laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Benoît Pelchat), feu Jean-Pierre (Louise Mercure), Denis (feu Marielle Denis), Pauline (Jacques Morin), Marcel (feu Frances Bruce, Lynn Lehouiller), feu Lilianne (Ernest Girard), Luc (Pauline Desrosiers), Gérald (France Tessier), Daniel; ses petits-enfants: Karen et Mélanie; Eric (Suzie Lamontagne); Kenny et Jimmy; Martin (Isabelle Boutin), Stéphane (Mélissa Turcotte); Jason (Frédérique Beaupré), Jerry (Sylvie Tessier), Andrée-Anne; Sébastien; Catherine (Natasha Chicoine) et Claudine (Stéphane Julien); ses arrière-petits-enfants: Arianne, Alek, Jake, Myka, James, Ayden, Julia, Charlotte, Sandrine, Anna-Maude, Béatrice, Léanne, Florence et Johnevan, Oscar; son arrière-arrière-petit-fils Jackson. Il était le frère et le beau-frère de feu Jeanne (feu Céryle Groleau), feu Aldéo (Gilberte Létourneau), Cécile (feu Raymond Desrosiers), Yvonne (feu Viateur Trottier), feu Aurore (feu Jean-Marie Leboeuf), Simone, feu Georgette (Fernand Vallée), Léontine (René Vallée), André (Alberte Sauvageau) ; feu Roger Cauchon (feu Jeannine Bédard), feu Nazaire (feu Fernande Dufresne), Solange (feu Antoine Frenette), Gilbert (Yvette Paquin), Gérard (Fleurette Julien), Maurice (Agnès Perron), Rose-Alma (Adrien Petit), Clémence (Guy Asselin), Rita (feu Léopold Beaulieu), Jean-Marc (Yvette Julien), Micheline (Léon Julien). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com