DORVAL, Marie Laure Ferland



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 janvier 2022, est décédée paisiblement madame Marie Laure Ferland, à 93 ans et 8 mois, épouse de feu monsieur Claude Dorval, fille de feu Marie-Laure Bolduc et de feu Ludger Ferland.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 15h.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Karen (Claude Gallichand), Sylvain (Josette Jobidon et son fils Félix Monier) ainsi que son petit-fils, Guillaume Dorval. Également ses belles-sœurs: Marie-Marthe Labrie (feu Gaston Ferland), Pauline Cloutier (feu Guy Dorval), Françoise Lelièvre (feu Lambert Dorval); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, et beaux-frères et belles sœurs de la famille Ferland: outre Gaston, Alphonse (Anita Leblond), Maurice (Irène Poulin), Simone (Jean-Marie Couture), Jean-Louis (Françoise Boulanger), Gemma " Lily " (Gaétan Dubois) et Rosario; et aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval: Marcel (Fernande Côté), Charlotte (Roger Lacroix), Fleurette (Paul Laliberté), Bernard (Georgette Vachon), Georgette (Raymond Jobin), Françoise (Marc-Yvon Morin), Jos A. (Claire Marquis), Jean-Paul (Thérèse Desroches), Lambert, Guy, Thérèse (Rosaire Jobidon), Benjamine (Jean-Paul Caron). La famille tient à remercier tout le personnel des résidences du Marquisat Montcalm et du Havre-du-Trait-Carré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.